Presiden Lee Minta Maaf atas Kecelakaan Maut Jeju Air Tahun Lalu, Janji Investigasi Penuh

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung menyampaikan permintaan maaf atas kecelakaan maut maskapai Jeju Air tahun lalu, dengan mengatakan bahwa ia memikul tanggung jawab sebagai presiden untuk melindungi nyawa dan keselamatan masyarakat.Lee menyampaikan permintaan maaf tersebut pada Senin (29/12), bertepatan dengan peringatan satu tahun kecelakaan yang menewaskan 179 orang ketika pesawat Jeju Air menabrak penghalang beton di Bandara Internasional Muan, Provinsi Jeolla Selatan, pada 29 Desember tahun lalu.Dalam pesan peringatan yang dirilis menjelang upacara peringatan di bandara tersebut, Lee mengatakan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukanlah janji formal atau kata-kata kosong, melainkan perubahan nyata dan tindakan konkret.Presiden mengatakan pemerintah akan mendukung upaya untuk memperkuat independensi dan keahlian Dewan Investigasi Kecelakaan Penerbangan dan Kereta Api serta akan mengerahkan seluruh upaya untuk mengungkap penyebab kecelakaan tersebut.Lee juga berjanji akan memprioritaskan dukungan bagi keluarga korban melalui bantuan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk perawatan psikologis, perawatan medis, bantuan hukum, dan dukungan penghidupan.