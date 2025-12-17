Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Politik

Presiden Lee Mulai Bekerja dari Cheong Wa Dae

Write: 2025-12-29 13:34:48Update: 2025-12-29 13:37:40

Presiden Lee Mulai Bekerja dari Cheong Wa Dae

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung secara resmi mulai mengerjakan tugasnya dari Cheong Wa Dae pada Senin (29/12).

Lee tiba di kompleks Cheong Wa Dae dengan mobil sekitar pukul 09.10 pagi dan masuk ke gedung utama untuk memulai jadwal kerjanya.

Cheong Wa Dae kembali digunakan sebagai kantor kepresidenan setelah terakhir kali ditempati oleh mantan Presiden Moon Jae-in pada 9 Mei 2022.

Agenda pertama Lee dimulai dengan minum teh di pagi hari bersama staf, lalu mengunjungi Pusat Manajemen Krisis Nasional untuk meninjau kesiapan keamanan.

Pada tengah malam hari Minggu (28/12), bendera phoenix yang melambangkan kepala negara dikibarkan di kompleks tersebut, dan nama resmi kantor kepresidenan dipulihkan menjadi “Cheong Wa Dae.”
