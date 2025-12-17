Tim Penasihat Khusus Selesaikan Penyelidikan Terkait Mantan Ibu Negara, 66 Orang Dituntut

Photo : KBS News

Tim Penasihat Khusus yang dipimpin oleh Min Joong-ki telah menyelesaikan penyelidikan dalam waktu 180 hari terkait tuduhan korupsi yang melibatkan mantan ibu negara Kim Keon-hee, dan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, serta puluhan orang lainnya.Dalam konferensi pers pada Senin (29/12), Min mengumumkan bahwa penyelidikan dilakukan dari 2 Juli hingga 28 Desember. Dalam periode tersebut, tim penyidik mengajukan tuntutan dalam 31 kasus terhadap 76 orang.Dia mencatat bahwa, tanpa menghitung dakwaan ganda, total 66 orang akhirnya dibawa ke pengadilan.Penyelidikan menemukan bahwa Kim memanfaatkan posisinya sebagai ibu negara untuk memperoleh hadiah bernilai tinggi dan ikut campur tangan dalam penunjukan personel dan pencalonan pemilihan.Penyelidikan juga menyelesaikan kasus manipulasi saham Deutsche Motors yang berlangsung lama dan skandal tas Dior, sambil mengungkap kasus baru di mana Kim menerima barang mewah, karya seni, dan barang berharga lainnya.Tim jaksa khusus juga mengklarifikasi beberapa kasus yang sebelumnya tertunda, termasuk tuduhan campur tangan dalam pencalonan pemilihan yang melibatkan makelar kekuasaan Myung Tae-kyun, suap yang terkait dengan dukun Jeon Seong-bae, dugaan kolusi antara Gereja Unifikasi dan otoritas politik, serta pertanyaan seputar pemindahan kediaman presiden.