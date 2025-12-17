Coupang Siapkan Kompensasi Senilai 1,68 Triliun Won Terkait Kebocoran Data

Photo : YONHAP News

​Raksasa e-commerce Coupang pada Senin (29/12) mengumumkan akan memberikan kompensasi senilai 1 triliun 685 miliar won kepada pelanggan Coupang yang mengalami kerugian akibat kebocoran data pribadi untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan.Pengumuman kompensasi disampaikan dalam 30 hari setelah kebocoran data pelanggan Coupang diumumkan.Ketua Badan Usaha Coupang Korea Selatan, Harold Rogers menyatakan bahwa seluruh karyawan Coupang melakukan introspeksi diri secara mendalam atas kasus kebocoran data pribadi, sehingga memberikan kompensasi sebagai tindakan yang bertanggung jawab.Kompensasi tersebut dilaksanakan dengan pemberian voucer senilai 50 ribu won per pelanggan untuk 33,7 juta orang pelanggan yang menerima pemberitahuan fakta kebocoran data pribadi pada akhir November lalu termasuk mantan pelanggan yang menutup akun Coupang mereka akibat kasus tersebut.Voucer senilai 50 ribu won bisa digunakan untuk pembelian produk Coupang, Coupang Eats, Coupang Travel dan Alux. Voucer diberikan melalui aplikasi Coupang mulai tanggal 15 Januari mendatang.