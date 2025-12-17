Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Mayoritas Warga Asing Tinggal di Wilayah Ibu Kota Korea Selatan

Write: 2025-12-29 14:28:54Update: 2025-12-29 15:02:40

Photo : YONHAP News

Sebagian besar warga asing yang terdaftar tinggal di Korea Selatan dalam jangka panjang untuk belajar atau bekerja tinggal di Seoul atau wilayah sekitarnya.

Menurut data dari Layanan Imigrasi Korea pada Sabtu (27/12), per November terdapat rekor 1,61 juta warga asing terdaftar yang tinggal di Korea Selatan setidaknya selama 90 hari, naik 8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebaliknya, jumlah warga negara asing terdaftar yang tinggal di Korea Selatan secara keseluruhan selama periode yang sama hanya mengalami peningkatan tahunan sebesar 3,2 persen.

54 persen warga asing terdaftar tinggal di wilayah ibu kota, dengan proporsi terbesar tinggal di Hwaseong, Provinsi Gyeonggi.

Kota Siheung di Provinsi Gyeonggi menempati posisi kedua, sedangkan Distrik Danwon di Ansan, yang juga berada di Provinsi Gyeonggi, menempati posisi ketiga.

20,6 persen dari warga asing terdaftar tinggal di wilayah tenggara Gyeongsang, diikuti oleh 12,8 persen di provinsi-provinsi Chungcheong tengah, dan 8,9 persen di wilayah barat daya Jeolla.
