KORAIL Tampilkan Kartu Transportasi Terpadu Khusus WNA, KORAIL PASS PLUS

Photo : YONHAP News

Perusahaan Kereta Korea Selatan (KORAIL) hari Senin (29/12) menampilkan kartu transportasi khusus Warga Negara Asing (WNA) dinamakan 'KORAIL PASS PLUS.''KORAIL PASS PLUS' adalah produk terpadu yang menggabungkan kartu perjalanan kereta khusus WNA, yaitu KORAIL PASS dan kartu transportasi prabayar untuk kendaraan umum, yaitu RAIL PLUS.KORAIL menyatakan bawah kartu transportasi khusus WNA kali ini berdesain bendera nasional Korea Taeguk serta memungkinkan mereka bisa menggunakan seluruh kendaraan umum termasuk KTX dengan satu kartu.Para pengguna bisa membeli KORAIL PASS di situs web KORAIL atau stasiun setelah memilih jenis tiket sesuai jumlah hari yang diinginkan. Apabila menambahkan 8 ribu won, mereka menambahkan kartu transportasi untuk kendaraan umum dalam KORAIL PASS.Jika mengisi kartu dengan uang, mereka bisa menggunakan kendaraan umum dan juga bisa membeli barang di convenience store Storyway yang dikelola KORAIL.KORAIL mengoperasikan laman situs web dalam 7 jenis bahasa, serta meningkatkan layanan khusus bagi WNA seperti pembayaran dengan kartu kredit atau pembayaran sederhana berbasis bahasa Korea, China dan Jepang setelah memasang mesin tiket otomatis baru di 148 unit stasiun kereta.