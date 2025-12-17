Ekspor Tahunan Korsel Cetak Sejarah, Tembus 700 Miliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan pada tahun ini berhasil menembus 700 miliar dolar AS untuk pertama kali dalam sejarah.Kinerja tersebut tercapai kali keenam di dunia setelah Amerika Serikat, Jerman, China, Jepang, dan Belanda.Menurut Badan Bea Cukai Korea Selatan, akumulasi ekspor tahunan Korea Selatan mencapai 700 miliar dolar AS pada pukul 13.03 hari Senin (29/12).Angka ekspor ini menjadi sejarah bagi Korea Selatan sejak pertama kali melakukan ekspor pada tahun 1948.Nilai ekspor mengalami pertumbuhan sebesar lebih dari 36 ribu kali dibandingkan tahun 1948 yang mencatatkan ekspor 19 juta dolar AS.Ekspor Korea Selatan pada tahun ini diperkirakan mengalami kesulitan akibat kebijakan tarif AS, lingkungan perdagangan global, dan lainnya.Walaupun ekspor Korea Selatan pada semester pertama mengalami penurunan, namun pada bulan Juni, ekspor naik karena kepercayaan pasar pulih setelah pemerintahan baru diluncurkan dan negosiasi tarif dengan AS tercapai.Ekspor semikonduktor, otomotif, kapal, biokesehatan, dan lainnya memimpin peningkatan ekspor, serta makanan, kosmetik, dan lainnya menjadi daya gerak baru.Pasar ekspor Korea Selatan bervariasi, ekspor ke ASEAN, Uni Eropa, Amerika Latin dan Amerika Selatan semakin meningkat.Seorang pejabat pemerintah menyatakan bahwa penerobosan nilai ekspor 700 miliar dolar AS menegaskan daya potensi perusahaan dan masyarakat Korea Selatan.Dia menjelaskan bahwa ekspor mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta ekonomi Korea Selatan tetap stabil melalui surplus neraca perdagangan walaupun ketergantungan terhadap impor energi cukup tinggi.