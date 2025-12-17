JCS: 22 Latihan Gabungan Korsel-AS Yang Tertunda Sudah Diselesaikan

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan hari Senin (29/12) menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan 22 latihan manuver gabungan yang tertunda antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.Latihan tersebut seharusnya dilaksanakan di dalam periode pelaksanaan Ulchi Freedom Shield (UFS) pada bulan Agustus lalu, namun 22 diantara 40 latihan yang telah direncanakan baru bisa diselesaikan.JCS menunda sejumlah latihan manuver akibat gelombang panas yang tinggi. Selain itu, beberapa analisis menduga penundaan tersebut mempertimbangkan protes Korea Utara atas latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS.Latihan taktis gabungan, proses evakuasi warga, dukungan peralatan militer, latihan menembak, dan lainnya termasuk di dalam latihan manuver yang baru dilaksanakan.