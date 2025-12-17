Sentimen Bisnis Korsel Naik ke Level Tertinggi 17 Bulan pada Desember 2025

Photo : YONHAP News

Sentimen bisnis di Korea Selatan membaik ke level tertinggi dalam 17 bulan pada Desember 2025, didorong oleh meningkatnya investasi modal oleh sektor manufaktur di Amerika Serikat (AS) serta permintaan akhir tahun di sektor non-manufaktur.Survei bisnis Bank Sentral Korea yang dirilis pada Selasa (30/12) menunjukkan bahwa Indeks Sentimen Bisnis Gabungan (CBSI) untuk seluruh industri naik 1,6 poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 93,7.Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak Juli tahun lalu, meski masih berada di bawah patokan 100, yang menandakan bahwa sentimen korporasi secara keseluruhan masih bersifat pesimistis.Indeks Sentimen Bisnis (BSI) untuk sektor manufaktur naik 1,7 poin dari bulan sebelumnya menjadi 94,4 pada Desember ini.Indeks untuk sektor non-manufaktur, yang mencakup restoran, pedagang grosir, dan pengecer, juga meningkat 1,4 poin menjadi 93,2.