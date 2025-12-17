Kim Jong-un Tinjau Pabrik Amunisi Peluncur Roket Ganda

Photo : KCNA / Yonhap News

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un mengunjungi sebuah pabrik amunisi yang memproduksi sistem peluncur roket ganda.Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara melaporkan pada Selasa (30/12) bahwa Kim melakukan inspeksi langsung ke fasilitas industri amunisi utama pada Minggu (28/12) untuk meninjau produksi sistem peluncur roket ganda yang akan dikerahkan ke unit-unit kunci militer Korea Utara.Kim dilaporkan mengatakan bahwa sistem roket ganda tersebut, yang akan menjadi “sarana serangan utama” Korea Utara, akan sepenuhnya mengubah komposisi kekuatan artilerinya. Ia menambahkan bahwa pabrik tersebut memainkan peran penting dalam pelaksanaan strategi militer partai untuk memodernisasi dan memperluas kemampuan artileri jarak jauh.Merujuk pada sistem senjata tersebut, Kim mengatakan senjata itu mampu melumpuhkan musuh melalui serangan presisi mendadak dengan tingkat akurasi tinggi dan daya hancur besar, serta dapat digunakan sebagai sarana serangan “strategis”. Ia menyebutnya sebagai sistem senjata “superkuat”.Penyebutan istilah “strategis” mengindikasikan bahwa sistem senjata tersebut berpotensi memiliki kemampuan nuklir.Kim juga menyerukan sektor industri amunisi untuk secara aktif mendorong pembentukan struktur industri yang maju, perluasan kapasitas produksi secara berkelanjutan, serta peningkatan teknologi yang inovatif guna memenuhi tujuan dan tuntutan modernisasi militer.