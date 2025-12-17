Hari Pertama Kembali ke Cheong Wa Dae, Presiden Lee Pantau Pusat Manajemen Krisis Nasional

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung pada Senin (29/12) mengunjungi Pusat Manajemen Krisis Nasional sebagai agenda resmi pertamanya usai kembali ke Cheong Wa Dae. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memeriksa secara langsung kesiapan sistem keamanan negara dan respons bencana nasional.Juru Bicara Kepresidenan, Kang Yoo-jung menjelaskan bahwa presiden meninjau fasilitas tersebut setelah rapat pagi, sembari menegaskan peran pusat tersebut sebagai "menara kontrol" utama manajemen krisis di bawah Kantor Keamanan Nasional.Dalam kunjungannya, Presiden Lee memberikan apresiasi tinggi kepada para staf yang berhasil menjaga operasional sistem tetap berjalan tanpa gangguan, bahkan di tengah proses renovasi kompleks kepresidenan baru-baru ini.Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan penuh dan mendesak seluruh personel untuk tetap bersiaga penuh selama 24 jam, karena keselamatan serta nyawa publik sangat bergantung pada kinerja mereka.Selain memeriksa ruang komando darurat, Presiden Lee turut meninjau prosedur operasional yang diterapkan selama latihan Dewan Keamanan Nasional.Menurut Kang kunjungan ini mempertegas peran presiden sebagai panglima tertinggi yang memprioritaskan fungsi maksimal dari sistem keamanan serta penanggulangan bencana nasional yang terjaga dengan baik.