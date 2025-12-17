Korsel dan Polandia Teken Kontrak Pengadaan Rudal Buatan Korsel, Chunmoo

Photo : KDIA / Yonhap

Korea Selatan dan Polandia resmi menandatangani kesepakatan bernilai triliunan won untuk pengadaan rudal berpemandu Chunmoo, sebuah langkah yang disebut-sebut akan kembali memperkuat industri pertahanan nasional Seoul.Kepala Staf Kepresidenan Korea Selatan, Kang Hoon-sik mengungkapkan melalui unggahan media sosial pada Senin (29/12) bahwa kontrak tersebut diteken di Warsawa dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh pejabat dari kedua pemerintahan.Menurut keterangan kantor kepresidenan, Kang bertolak ke Polandia pada Minggu (28/12) sebagai utusan presiden untuk kerja sama ekonomi strategis dan telah kembali ke Korea Selatan pada Selasa (30/12) sore.Pengumuman ini muncul setelah konsorsium yang terdiri dari Hanwha Aerospace dan Hanwha WB Advanced System memfinalisasi perjanjian dengan Badan Persenjataan Polandia.Berdasarkan kontrak bernilai 5,6 triliun won, atau sekitar 3,9 miliar dolar AS tersebut, Hanwha Aerospace akan memasok rudal berpemandu dengan daya jangkau 80 kilometer yang dikenal sebagai CGR-080.