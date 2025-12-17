709 Layanan Online Sistem Administrasi Publik yang Terbakar Telah Dipulih

Photo : YONHAP News

Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik hari Selasa (30/12) menyatakan bahwa 709 layanan online sistem administrasi yang lumpuh akibat kebakaran Layanan Informasi Sumber Daya Nasional, mulai beroperasi dengan normal pada pukul 09.30.Setelah seluruh sistem beroperasi, kementerian mencabut level peringatan krisis bencana yang berada berada dalam kategori siaga. Pemeriksaan akan terus dilakukan supaya bisa mengambil langkah cepat bila terjadi masalah.Kebakaran terjadi di Layanan Informasi Sumber Daya Nasional pada tanggal 26 September lalu, setelah seorang pekerja mencoba mengganti baterai litium-ion.Akibat kebakaran itu, 709 layanan online pemerintah lumpuh sehingga seluruh sistem administrasi ditutup untuk mencegah kerugian yang lebih besar.Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Yun Ho-jung menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memulihkan sistem layanan online pemerintah.Pemerintah akan berkonsentrasi untuk memperbaiki manajemen, meningkatkan kestabilan dan kepercayaan dalam layanan Informasi Sumber Daya Nasional. Setelah itu, langkah inovasi tata kelola pemerintahan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikerjakan Komisi Strategi Kecerdasan Buatan Nasional akan diterapkan.Secara khusus, kementerian terkait akan memperketat level keamanan manajemen pusat data publik dan juga memperbaiki sistem pemulihan bencana yang beroperasi secara efektif ketika bencana atau situasi darurat terjadi.