Jumlah Turis Asing Melonjak 17,3% pada November

Photo : YONHAP News

Jumlah turis asing yang mengunjungi Korea Selatan bulan November meningkat lebih dari 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan total lebih dari 17 juta kedatangan selama periode Januari-November tahun ini.Menurut data yang dirilis oleh Organisasi Pariwisata Korea pada Selasa (30/12), 1,59 juta wisatawan asing masuk ke Korea Selatan pada November, menandai kenaikan 17,3 persen dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu.Angka tersebut 9,6 persen lebih tinggi dibandingkan dengan November 2019, sebelum pandemi COVID-19.China menjadi negara asal wisatawan asing terbanyak dengan 378.000 pengunjung, diikuti oleh Jepang dengan 363.000, Taiwan dengan 158.000, Amerika Serikat dengan 133.000, dan Filipina dengan 60.000.Dari Januari hingga November, total 17,42 juta wisatawan asing mengunjungi Korea Selatan, naik 15,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan 8,6 persen dibandingkan 2019.Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata memprediksi bahwa jumlah wisatawan asing yang masuk akan melebihi 18,7 juta untuk sepanjang tahun, mencetak rekor tertinggi sepanjang masa dan melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,5 juta yang dicapai pada 2019.