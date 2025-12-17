Gelombang Panas dan Malam Tropis Meningkat 4,2 Kali Lipat dalam 100 Tahun

Photo : KBS News

Badan Meteorologi Korea Selatan mengeluarkan laporan analisis perubahan iklim Korea Selatan dalam periode tahun 1912-2024 pada hari Selasa (30/12).Laporan tersebut dibuat berbasis hasil analisis dari enam daerah di Korea Selatan meliputi Incheon, Mokpo, Busan, Seoul, Daegu, dan Gangneung dimana catatan pengamatan cuaca dimulai sejak awal tahun 1900-an.Menurut laporan tersebut, jumlah hari yang dihantam gelombang panas dan malam tropis pada tahun 1910-an lalu mencapai masing-masing 7,7 hari dan 6,7 hari.Namun pada tahun 2020-an, terjadi peningkatan sebesar 4,2 kali lipat. Gelombang panas menjadi 16,9 hari dan malam tropis menjadi 28 hari.Hari yang dialami gelombang panas pada tahun 1970-an lebih banyak di daratan Provinsi Gyeongsang Utara, namun setelah tahun 2010 lalu, seluruh daerah di Korea Selatan mengalami gelombang panas.Fenomena malam tropis juga meningkat secara drastis di seluruh daerah di Korea Selatan setelah memasuki tahun 2020-an.Suhu rata-rata tahunan Korea Selatan meningkat 0,21 derajat Celsius tiap 10 tahun, dan suhu tersebut pada tahun 2010-an tercatat 13,9 derajat Celsius, naik 1,9 derajat Celsius dalam 100 tahun.Kenaikan suhu rata-rata tahunan Korea Selatan menjadi lebih cepat memasuki tahun 2020-an, sehingga tercatat 14,8 derajat Celsius. Suhu rata-rata tahunan paling tinggi pada tahun 2024, yaitu 15,4 derajat Celsius.Sementara, hari curah hujan tahunan selama 113 tahun semakin menurun di seluruh musim kecuali musim panas, namun jumlah curah hujan pada musim panas dan gugur mengalami peningkatan akibat peningkatan hujan dengan intensitas tinggi.