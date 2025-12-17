Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Politik

Presiden Lee Jae Myung Memimpin Sidang Kabinet di Cheong Wa Dae untuk Pertama Kali

Write: 2025-12-30 14:41:18Update: 2025-12-30 14:44:58

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung memimpin sidang kabinet di Cheong Wa Dae untuk pertama kalinya pada hari Selasa (30/12).

Lee menyatakan bahwa perpindahan kantor kepresidenan ke Cheong Wa Dae bermakna karena kedaulatan rakyat dan demokrasi yang sudah pulih setelah menyelesaikan era Yongsan yang mengganggu ketertiban konstitusi. 

Dia berjanji akan berkomunikasi dengan masyarakat secara lebih aktif tanpa melupakan bahwa rakyat sangat diutamakan di dalam urusan kenegaraan. 

Sehubungan dengan nominasi mantan anggota Partai Kekuatan Rakyat Lee Hye-hoon sebagai Menteri Perencanaan dan Anggaran, Lee menekankan integrasi masyarakat terlepas dari kancah politik dan ideologi. 

Menurut presiden, pengangkatan Lee sebagai Menteri Perencanaan dan Anggaran ditetapkan sesuai keinginan masyarakat. 

Presiden menyatakan bahwa tanggung jawab terbesar sebagai presiden adalah integrasi masyarakat, pengakuan perbedaan antara dua pihak adalah sumber sinergi.

Dia meminta kepada masyarakat agar mempertimbangkan banyak hal ketika menunjuk seseorang sebagai pejabat pemerintah.
