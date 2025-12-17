Kapal Selam Buatan Korsel, Anmu Selesai Ikuti Latihan Militer Gabungan di Guam

Photo : 방사청 제공

Kapal selam Dosan Ahn Chang-ho Angkatan Laut Korea Selatan (SS-III, 3.000 ton), yang dinamakan Kapal Anmu yang dirancang dan dibangun dengan teknologi domestik kembali ke Korea Selatan pada hari Selasa (30/12) setelah menyelesaikan latihan militer gabungan "2025 Silent Shark" antara Korea Selatan dan Amerika Serikat yang digelar di Guam, AS.Kapal tersebut merupakan kapal selam pertama yang mengambil bagian dalam latihan militer gabungan di luar negeri diantara kapal selam yang dibuat dengan teknologi domestik Korea Selatan.Sejak tanggal 17 November, kapal selam tersebut melaksanakan latihan pendeteksian kapal selam, latihan serangan kapal selam, latihanpertempuran udara melawan kapal selam, dan lainnya untuk meningkatkan kemampuan operasi strategi bersama antara Korea Selatan dan AS.Kapal Anmu menunjukkan keunggulan kapal selam buatan Korea Selatan karena berhasil menjalankan tugas tanpa masalah peralatan setelah menempuh 7 ribu km dari pelabuhan Jinhae ke Guam.Kapal selam Anmu juga melakukan latihan di laut dengan membawa seorang staf dari Komando Kapal Selam Angkatan Laut Kanada selama periode latihan.