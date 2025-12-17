Pemerintah Bantah Klaim Coupang, Tegaskan Data 33 Juta Pelanggan Bocor

Photo : YONHAP News

Menteri Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bae Kyung-hoon membantah klaim bahwa seorang mantan karyawan Coupang mencuri informasi dari hanya 3.000 akun pelanggan dan menghapus data semua pelanggan lain dari raksasa e-commerce tersebut.Bae, yang memimpin tim tugas lintas kementerian untuk kasus Coupang, mengatakan selama sidang parlemen pada Selasa (30/12) bahwa kebocoran data mempengaruhi lebih dari 33 juta pelanggan.Perusahaan sebelumnya mengutip penyelidikan internalnya yang menyebutkan angka yang jauh lebih kecil.Bae mengatakan dia tidak setuju dengan klaim Coupang, menambahkan bahwa badan perlindungan data negara, polisi, dan tim gabungan pemerintah-masyarakat sipil semuanya memverifikasi bahwa lebih dari 33 juta nama dan alamat email pelanggan telah bocor.Menteri tersebut mengatakan otoritas percaya bahwa alamat pengiriman dan rincian pesanan juga bocor. Dia menyampaikan penyesalan atas keputusan Coupang untuk mengumumkan temuan mereka tanpa berkonsultasi dengan pemerintah.