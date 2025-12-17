Kapal Jangbogo Menyelesaikan Tugasnya Setelah 34 Tahun Beroperasi

Photo : YONHAP News / ROK Navy

Kapal selam pertama Angkatan Laut (AL) Korea Selatan, Kapal Jangbogo menyelesaikan tugasnya selama 34 tahun.Angkatan Laut Korea Selatan menggelar upacara pensiun Kapal Selam Jangbogo di Komando Kapal Selam AL pada hari Senin(29/12) lalu.Seluruh kapal militer yang berlabuh memperingati pensiun Kapal Jangbogo sambil membunyikan sirene secara bersamaan.Kapal Jangbogo berbobot 1200 ton dengan mesin diesel diluncurkan pada tahun 1991 di galangan kapal HDW(Howaldtswerke-Deutsche Werft), Jerman. Kapal tersebut membuktikan kemampuan dalam penerbangan di bawah laut setelah berhasil berlayar sejauh 10 ribu mil untuk latihan militer di Hawaii tahun 1997 lalu.Kapal tersebut juga berhasil melakukan serangan simulasi tanpa terdeteksi oleh 30 unit kapal termasuk kapal induk Amerika Serikat ketika ada latihan militer multi-negara Rim of the Pacific (RIMPAC) tahun 2004 lalu.Kapal Jangbogo berhasil menjalankan tugasnya tanpa kecelakaan atau kendala apapun selama 34 tahun, dan berlayar sejauh 342 ribu mil hingga saat ini.Kapal Jangbogo merupakan kapal selam Korea Selatan pertama yang berpartisipasi di seluruh latihan militer luar negeri yang menampilkan kapal selam.AL akan memanfaatkan pengalaman pengoperasian dan kinerja Kapal Jangbogo dalam rencana dukungan ekspor industri pertahanan Korea Selatan.