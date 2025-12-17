Presiden Korsel dan China akan Bertemu Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung akan mengunjungi Beijing pekan depan untuk mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden Xi Jinping.Kantor Kepresidenan Seoul mengumumkan pada Selasa (30/12) bahwa Presiden Korea Selatan akan melakukan kunjungan negara selama empat hari ke China mulai Minggu (04/01).Juru Bicara Kantor Kepresidenan Kang Yoo Jung mengatakan bahwa Lee akan berada di ibu kota China selama tiga hari mulai Minggu untuk mengadakan pembicaraan dengan Xi dan kegiatan diplomatik lainnya. Lee akan mengunjungi Shanghai sebelum kembali ke Korea Selatan pada Rabu (07/01).Kantor Kepresidenan menyatakan bahwa kedua pemimpin akan mencari cara untuk memulihkan kemitraan strategis bilateral selama kunjungan tersebut. Pertemuan Lee dan Xi yang akan datang akan menjadi pertemuan kedua setelah kedua pemimpin bertemu pada KTT APEC di Korea Selatan lebih dari dua bulan yang lalu.