Korea Utara Rencanakan Perayaan Malam Tahun Baru di Pyongyang

Photo : KCNA / Yonhap News

Korea Utara akan meyarakan malam tahun baru di Pyongyang pada Rabu (31/12)malam dengan menggelar pertemuan pemuda, upacara pengibaran bendera nasional, dan kembang api.Menurut Stasiun Penyiaran Pusat Korea yang dikelola negara, acara akan dimulai pukul 11 malam di Lapangan Kim Il Sung, di mana pemuda dan pelajar akan berkumpul untuk perayaan malam.Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara telah mengadakan acara pergantian tahun dimana pemuda akan menari secara massal di lapangan tersebut.Meskipun media resmi Korea Utara belum mengeluarkan pengumuman, ada kemungkinan Pemimpin Kim Jong-un akan menghadiri acara Tahun Baru berskala besar terpisah, seperti yang dilakukannya pada tahun-tahun sebelumnya.Korea Utara telah mengadakan pertunjukan kembang api menjelang Tahun Baru sejak 2013. Kemudian sejak 2019, mereka memasang panggung di Lapangan Kim Il Sung untuk pertunjukan hitung mundur yang terinspirasi dari perayaan di luar negeri.Mulai 2023, lokasi acara dipindahkan ke Stadion May Day, di mana Kim menghadiri acara tersebut, didampingi putrinya Ju-ae selama dua tahun terakhir.