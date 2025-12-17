Berbagai Pertunjukan Siap Meriahkan Malam Tahun Baru di Seoul

Photo : YONHAP News

Berbagai acara hitung mundur, termasuk upacara pemukulan lonceng Malam Tahun Baru, akan digelar di seluruh Seoul malam ini (31/12) untuk menyambut Tahun Baru 2026.Upacara Pemukulan Lonceng Malam Tahun Baru di sekitar Paviliun Bosingak, Distrik Jongno, Seoul, akan dimulai pukul 23.00 dengan partisipasi 11 tokoh terpilih oleh Pemerintah Metropolitan Seoul.Sebelas peserta tersebut dipilih melalui sayembara dan rekomendasi publik. Di antaranya adalah Kim Gwi-seon, konselor kesejahteraan sosial yang telah mengabdi selama 25 tahun, serta Jeong Yeong-jun, seorang pengemudi bus yang dua kali menyelamatkan penumpang dan pejalan kaki dengan tindakan CPR. Mereka akan bergabung dengan Wali Kota Seoul, Oh Se-hoon, untuk memukulkan lonceng sebanyak 33 kali sebagai simbol penyambutan tahun baru.Angka hitung mundur akan ditampilkan di atap Paviliun Bosingak yang diproyeksikan melalui layar LED dan papan elektronik di sekitarnya.Di kawasan Myeongdong, pertunjukan bertajuk “Countdown Show 2026: LIGHT NOW” akan ditayangkan di layar besar gedung utama Shinsegae Department Store mulai pukul 23.00. Ini menjadi pertama kalinya acara hitung mundur resmi berskala besar digelar di Myeongdong.Sementara itu, di Lapangan Gwanghwamun, pertunjukan hitung mundur akan disiarkan secara serentak melalui sembilan layar besar. Acara tersebut akan dibuka dengan seni media imersif untuk menandai awal yang penuh semangat di Tahun Kuda Merah 2026, disusul dengan peragaan busana Hanbok bertajuk “Gwanghwamun Fashion Road” serta pertunjukan K-pop.