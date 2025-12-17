Putri Kim Jong-un Dampingi Ayahnya Berkunjung ke Istana Kumsusan

Photo : YONHAP News

Putri pemimpin Korea Utara Kim Ju-ae, untuk pertama kalinya diberitakan melakukan kunjungan ke Istana Matahari Kumsusan, mausoleum untuk memberikan penghormatan kepada pendiri negara Kim Il-sung dan kakeknya Kim Jong-il.Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) melaporkan Jumat (02/01) bahwa Pemimpin Kim Jong-un mengunjungi Istana Matahari Kumsusan pada 1 Januari dengan didampingi para pejabat senior partai dan pemerintah, pimpinan Majelis Rakyat Tertinggi, dan jajaran kabinet, serta para komandan Kementerian Pertahanan.Menurut KCNA, para pejabat menyatakan kesetiaan penuh kepada kepemimpinan Kim, serta berjanji menjalankan tanggung jawab mereka di garis depan untuk mewujudkan kemakmuran nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.Media itu tidak secara langsung menyebut kehadiran Kim Ju-ae. Namun, foto-foto yang dirilis media pemerintah memperlihatkan Kim Ju-ae berdiri di antara kedua orang tuanya, tepat di tengah barisan depan.Terdapat spekulasi bahwa kehadiran Kim Ju-ae, yang mendampingi Kim Jong-un dan istrinya saat berziarah ke Istana Matahari Kumsusan pada awal tahun ini, bisa menjadi sinyal politik yang bermakna terkait isu suksesi, seiring dengan akan digelarnya Kongres Partai ke-9.Kim Jong-un sempat melewatkan kunjungan tersebut pada 2018 serta 2024 dan 2025, sebelum kembali berziarah pada Tahun Baru tahun ini bersama putrinya, Ju-ae.