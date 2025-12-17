Ekspor Korsel 2025 Cetak Rekor Baru, Lampaui 700 Miliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Nilai ekspor Korea Selatan tahun lalu untuk pertama kalinya melampaui 700 miliar dolar AS, mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah.Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) secara global, mendorong ekspor semikonduktor melonjak ke level tertinggi sepanjang masa mencapai 173,4 miliar dolar AS, sekaligus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekspor secara keseluruhan.Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan mengumumkan data tersebut pada Kamis (01/01) melalui laporan “Tren Ekspor dan Impor 2025.”Nilai ekspor tahunan pada 2025 mencapai 709,7 miliar dolar AS, naik 3,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus melampaui kembali rekor tertinggi sebelumnya yang tercatat pada 2024.Untuk komoditas ekspor terbesar, yakni semikonduktor, nilai ekspor tahun lalu melonjak 22,2 persen menjadi 173,4 miliar dolar AS, kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah untuk tahun kedua berturut-turut.Nilai impor Korea Selatan pada 2025 tercatat sebesar 631,7 miliar dolar, turun tipis 0,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, neraca perdagangan tahun lalu mencatat surplus sebesar 78 miliar dolar AS.Di sisi lain, ekspor pada Desember tahun lalu naik 13,4 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, mencatatkan angka tertinggi sepanjang sejarah untuk bulan Desember.Secara bulanan, ekspor juga mencatat kenaikan secara tahunan selama 11 bulan berturut-turut, mempertahankan tren yang dikenal sebagai “ekspor plus.”Pada bulan yang sama, nilai impor tercatat sebesar 57,4 miliar dolar AS, naik 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Seiring dengan itu, neraca perdagangan pada Desember tahun lalu mencatat surplus sebesar 12,18 miliar dolar AS.Neraca perdagangan bulanan telah mencatat surplus selama 20 bulan berturut-turut sejak Juni 2023.