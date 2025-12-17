Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Budaya

BTS Resmi Umumkan Comeback Album Baru pada Maret 2026

Write: 2026-01-02 10:50:09Update: 2026-01-02 11:05:43

BTS Resmi Umumkan Comeback Album Baru pada Maret 2026

Photo : YONHAP News

BTS, secara resmi mengumumkan pada Kamis (01/01) bahwa mereka akan 'comeback' pada 20 Maret mendatang.

Ini menjadi album pertama BTS sebagai grup lengkap dalam tiga tahun sembilan bulan, sejak merilis album antologi Proof pada Juni 2022.

Tanggal rilis album tersebut pertama kali terungkap melalui surat tulisan tangan yang baru-baru ini dikirim para anggota BTS secara khusus kepada para penggemar ARMY.

Para anggota mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas kesetiaan dan dukungan konsisten yang diberikan oleh para penggemar selama mereka tidak aktif sebagai grup.

Di bagian akhir surat tersebut, para anggota BTS juga menyisipkan kode yang jelas mengenai tanggal penting bagi mereka, yakni “2026.03.20,” seraya menyampaikan harapan serta ambisi besar untuk tahun yang baru.

BTS dijadwalkan merilis album pada 20 Maret, sebelum memulai tur dunia berskala besar.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >