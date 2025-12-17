Presiden Lee Awali Agenda Tahun Baru dengan Kunjungan ke Taman Makam Nasional

Photo : YONHAP News

Pada hari pertama tahun ini, Presiden Lee Jae Myung memulai agenda resmi perdananya dengan mengunjungi Taman Makam Nasional.Pada Kamis (01/01), Presiden Lee memberikan penghormatan kepada para pahlawan bangsa di Taman Makam Nasional bersama para staf kepresidenan dan anggota kabinet. Dalam buku tamu, ia menulis, “Bersama rakyat Korea, saya akan membuka tahun pertama lompatan besar Korea Selatan menuju masyarakat yang hidup berdampingan.”Dalam pidato tahun baru yang disampaikan pada hari yang sama, Presiden Lee memaparkan arah kebijakan pemerintahannya memasuki tahun kedua masa jabatan. Ia menegaskan komitmennya untuk mewujudkan lompatan dan pertumbuhan besar di semua bidang.Ia mengimbau perlunya pergeseran paradigma pembangunan, dari yang berpusat di wilayah metropolitan menuju kepemimpinan daerah, serta dari pertumbuhan yang bertumpu pada konglomerasi besar menuju pertumbuhan yang inklusif bagi semua.Selanjutnya ia berjanji akan memberantas praktik curang dan ketidakadilan yang terjadi di berbagai sektor masyarakat, serta berupaya mewujudkan masyarakat yang damai dan setara.Selain itu, Presiden Lee memaparkan visinya tentang pertumbuhan berkelanjutan yang berlandaskan keselamatan, pertumbuhan yang digerakkan oleh budaya, serta pertumbuhan yang stabil dengan dukungan perdamaian.Mengenai kebijakan terhadap Korea Utara dan diplomasi luar negeri, ia menyatakan bahwa pada tahun ini pemerintahannya akan terus berperan sebagai 'pengatur irama diplomasi' dengan aktif mendukung dialog Korea Utara-Amerika Serikat, sekaligus kembali berupaya memulihkan hubungan antar-Korea.Sementara itu, dalam pidato tahun baru kali ini, kata yang paling sering muncul adalah “pertumbuhan” dan “rakyat.” Kata-kata seperti “ekonomi,” “lompatan,” dan “perusahaan” juga tercatat disebutkan lebih dari sepuluh kali.