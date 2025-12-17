BOK Proyeksikan Pertumbuhan 1,8 Persen, Soroti Pemulihan Tidak Merata

Photo : YONHAP News

Gubernur Bank Sentral Korea (BOK), Rhee Chang-yong, mengatakan bahwa perekonomian Korea Selatan diperkirakan mendekati tingkat potensial tumbuh 1,8 persen tahun ini.Namun ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan di luar sektor teknologi informasi akan jauh lebih lemah, hanya sekitar 1,4 persen, yang menunjukkan pemulihan ekonomi yang semakin tidak merata.Dalam pidato tahun baru yang dirilis Jumat (02/01), Gubernur Rhee menegaskan bahwa pemulihan yang ditandai oleh polarisasi antar sektor tidak dapat dianggap berkelanjutan maupun sepenuhnya pulih.Ia juga menekankan perlunya reformasi struktural yang berkelanjutan untuk mendiversifikasi mesin pertumbuhan dan mencegah terulangnya siklus ekspansi yang terpusat pada sektor tertentu.Terkait nilai tukar, ia mencatat bahwa kurs won terhadap dolar AS sempat naik ke kisaran akhir 1.400 won pada akhir tahun lalu, sehingga kekhawatiran pasar tetap tinggi.Namun, ia menegaskan bahwa situasi tersebut tidak tepat dibandingkan dengan krisis di masa lalu, seraya menyoroti posisi eksternal Korea Selatan yang kuat sebagai negara dengan status kreditur bersih.Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelemahan won dapat memperkuat tekanan inflasi dan merugikan perusahaan yang berorientasi pada pasar domestik, yang berpotensi memperparah polarisasi.Rhee menambahkan bahwa level nilai tukar belakangan ini menyimpang cukup jauh dari fundamental ekonomi nasional.Ia menyebut kesenjangan pertumbuhan dan suku bunga Amerika Serikat, bersama fenomena 'diskon Korea,' menjadi faktor utama pelemahan mata uang lokal belakangan ini.