Survei KBS: Hampir 60 Persen Warga Korsel Puas Terhadap Kinerja Presiden Lee

Photo : KBS News

Jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh KBS menunjukkan bahwa hampir 60 persen warga Korea Selatan puas dengan kinerja Presiden Lee Jae Myung selama 7 bulan menjabat.Menurut hasil survei terhadap 1.022 responden dewasa yang dirilis pada Jumat (02/01), sebanyak 59 persen responden menilai Presiden Lee Jae Myung memiliki kinerja baik dalam menjalankan pemerintahan, sementara 31 persen mengatakan tidak puas dengan kinerja presiden.Tingkat penilaian positif tersebut turun tujuh persen dibandingkan survei serupa yang dilakukan tiga bulan sebelumnya.Di antara responden yang memberikan penilaian positif, 41 persen menyebut kebijakan ekonomi dan kesejahteraan rakyat pemerintah sebagai alasan utama. Faktor lain yang disebutkan adalah komunikasi dengan publik dan media, serta kebijakan luar negeri dan perdagangan.Mengenai prioritas kebijakan, sebanyak 70 persen responden mengatakan bahwa pemerintah perlu memfokuskan diri pada persatuan nasional dan pemulihan keutuhan sosial.Sementara itu, 23 persen berpendapat pemerintah seharusnya memprioritaskan pengungkapan kebenaran di balik penerapan darurat militer serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.Partai berkuasa, Partai Demokrat Korea, mencatat dukungan sebesar 42 persen, sementara tingkat dukungan partai oposisi utama, Partai Kekuatan Rakyat, berada di angka 24 persen.Survei yang dilakukan oleh KSTAT Research atas permintaan KBS dari Senin (29/12) hingga Rabu (31/12) ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error kurang lebih 3,1 persen.​