Bisbol Korsel Berada di Peringkat Keempat WBSC 2025

Photo : YONHAP News

Bisbol Korea Selatan menutup tahun 2025 di peringkat keempat dalam peringkat Federasi Bisbol dan Sofbol Dunia atau World Baseball Softball Confederation (WBSC).WBSC telah mengumumkan peringkat dunia bisbol putra terbaru pada Rabu (31/12).Peringkat ditentukan berdasarkan perolehan poin selama empat tahun terakhir, Korea Selatan menempati posisi keempat dengan total 4.192 poin.Bisbol Korea Selatan menutup tahun 2024 di peringkat keenam, namun naik ke posisi keempat pada Juli tahun 2025 dan berhasil mempertahankannya hingga akhir musim.Jepang menempati peringkat teratas dalam peringkat WBSC dengan 6.676 poin. Taiwan berada di posisi kedua, disusul Amerika Serikat di peringkat ketiga.