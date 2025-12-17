Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Kementerian Perencanaan dan Anggaran Resmi Mulai Beroperasi

Write: 2026-01-02 15:43:01Update: 2026-01-02 16:10:29

Kementerian Perencanaan dan Anggaran Resmi Mulai Beroperasi

Photo : YONHAP News

Kementerian Perencanaan dan Anggaran secara resmi terpisah dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan pada Jumat (02/01).

Dalam sambutan pada acara peresmian, Perdana Menteri Kim Min-seok menyampaikan bahwa kementerian tersebut akan menjalankan peran inti dalam pemerintahan, termasuk perumusan dan pelaksanaan anggaran, kebijakan fiskal, serta penetapan strategi pembangunan nasional jangka menengah hingga panjang.

Ia juga menegaskan agar kementerian tersebut harus membuktikan alasan pembentukan lembaga baru dengan menghasilkan capaian nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kebijakan yang dapat dipercaya publik.

Mantan anggota parlemen Lee Hye-hoon telah dinominasikan sebagai Menteri Perencanaan dan Anggaran pertama, dan segera dijadwalkan menjalani uji kelayakan serta kepatutan di parlemen.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >