Kementerian Perencanaan dan Anggaran Resmi Mulai Beroperasi

Photo : YONHAP News

Kementerian Perencanaan dan Anggaran secara resmi terpisah dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan pada Jumat (02/01).Dalam sambutan pada acara peresmian, Perdana Menteri Kim Min-seok menyampaikan bahwa kementerian tersebut akan menjalankan peran inti dalam pemerintahan, termasuk perumusan dan pelaksanaan anggaran, kebijakan fiskal, serta penetapan strategi pembangunan nasional jangka menengah hingga panjang.Ia juga menegaskan agar kementerian tersebut harus membuktikan alasan pembentukan lembaga baru dengan menghasilkan capaian nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kebijakan yang dapat dipercaya publik.Mantan anggota parlemen Lee Hye-hoon telah dinominasikan sebagai Menteri Perencanaan dan Anggaran pertama, dan segera dijadwalkan menjalani uji kelayakan serta kepatutan di parlemen.