KOSPI Tutup Di Level 4.309,63, Cetak Rekor Tertinggi Baru

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) mencetak rekor baru sesaat setelah pembukaan perdagangan pada Jumat (02/01), hari perdagangan pertama tahun 2026.Indeks KOSPI sempat naik ke rekor tertinggi intraday di level 4.229,57 pada pukul 10.02 pagi, menguat 15,4 poin atau 0,37 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.Bursa utama tersebut melampaui rekor intraday sebelumnya di level 4.226,75 yang tercatat pada 4 November 2025.Meski tiga indeks utama Wall Street ditutup melemah pada perdagangan terakhir tahun lalu, KOSPI justru mengawali perdagangan tahun ini dengan tren menguat.Kenaikan indeks tersebut didorong oleh aksi beli bersih yang agresif dari investor individu sejak hari perdagangan pertama. Sentimen positif tersebut tampaknya didorong oleh kabar yang dirilis pada hari pertama tahun ini, termasuk rekor tertinggi ekspor pada Desember.Pada sesi perdagangan hari Jumat ini, KOSPI melonjak lebih dari 2 persen dan bahkan menembus level 4.300, sebelum akhirnya ditutup menguat.KOSPI menguat 95,46 poin atau naik 2,27 persen, ditutup di level 4.309,63.Sementara KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi turut naik 20,10 poin atau 2,17 persen, ditutup di level 945,57.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang melemah 2,8 won terhadap dolar AS, dan menutup sesi perdagangan hari ini pada angka 1.441,8 won per dolar.