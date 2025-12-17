Kapal Selam Bertenaga Nuklir Korut Jadi Ancaman Baru

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac mengatakan Korea Utara tampaknya sedang membangun kapal selam yang tidak hanya ditenagai oleh bahan bakar nuklir tetapi juga mampu membawa dan meluncurkan senjata nuklir.Wi menyampaikan penilaian tersebut pada hari Jumat (02/01) ketika diminta untuk mengomentari Pyongyang yang merilis gambar kapal selam bertenaga nuklir.Ia mengatakan bahwa keberadaan kapal tersebut menimbulkan ancaman baru sehingga perlu mengetahui lebih lanjut mengenai kemampuan kapal selam tersebut.Korea Selatan perlu bersiap menjaga keamanan, salah satu upayanya adalah menjelaskan kepada China mengapa Korea Selatan perlu memperkenalkan kapal selam bertenaga nuklir.Wi menekankan bahwa kapal selam yang ingin diperkenalkan Korea Selatan tidak melanggar Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir dan bukan masalah bagi Badan Energi Atom Internasional.