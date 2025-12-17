Kepemilikan Saham Korsel oleh Investor Asing Naik ke 33% pada Desember 2025, Tembus Level Tertinggi Sejak 2020

Photo : YONHAP News

Kepemilikan investor asing di pasar saham Korea Selatan melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari lima tahun pada Desember lalu.Pusat Keuangan Internasional Korea (KCIF) melaporkan pada Minggu (04/01) bahwa investor asing mencatatkan aksi beli bersih senilai 3,5 triliun won pada saham lokal bulan lalu.Aksi borong ini mengerek porsi kepemilikan asing terhadap total kapitalisasi pasar menjadi 32,9% dan mencatat angka tertinggi sejak April 2020.Sektor elektrik dan elektronik menjadi motor utama dengan nilai beli bersih mencapai 4,5 triliun won, termasuk investasi senilai 2,2 triliun won di SK Hynix dan 1,4 triliun won di Samsung Electronics.Tidak hanya di pasar ekuitas, investor asing juga membukukan pembelian bersih sebesar 8,8 triliun won pada obligasi Korea Selatan sepanjang Desember.KCIF menyebut lonjakan investasi simultan di pasar saham dan obligasi ini dipicu oleh tren positif semikonduktor memori serta penilaian sektor yang masih tergolong rendah.Selain itu, ekspektasi terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan nilai korporasi serta insentif yang kuat untuk praktik investasi selisih bunga (carry trade) turut menjadi daya tarik utama bagi pemodal internasional.