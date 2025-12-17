Aktor Veteran Korsel, Ahn Sung-ki Wafat di Usia 74 Tahun

Photo : YONHAP News

Aktor Veteran Korea Selatan, Ahn Sung-ki dilaporkan tutup usia pada Senin (05/01) dalam usia 74 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker darah.Agensi yang menaunginya, Artist Company mengonfirmasi bahwa Ahn mengembuskan napas terakhir pada pukul 09.00 pagi waktu setempat, sembari menyampaikan duka cita mendalam serta belasungkawa kepada pihak keluarga yang ditinggalkan.Sebelum meninggal, Ahn sempat dilarikan ke rumah sakit pada Selasa (30/12) pekan lalu setelah pingsan akibat tersedak makanan di kediamannya. Sejak saat itu, ia terus menjalani perawatan medis intensif.Berdasarkan riwayat kesehatannya, sang aktor legendaris ini pertama kali didiagnosis menderita kanker darah pada tahun 2019. Meskipun sempat dinyatakan pulih atau remisi setelah menjalani pengobatan, penyakit tersebut dilaporkan kembali kambuh baru-baru ini.Saat ini, rumah duka telah didirikan di Rumah Sakit St. Mary Seoul bagi pelayat yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Prosesi pemakaman dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat (09/01) pukul 06.00 pagi, yang kemudian akan dilanjutkan dengan upacara pemakaman di Yangpyeong, Provinsi Gyeonggi-do.