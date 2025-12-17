Cetak Rekor Baru, 17,8 Juta Wisatawan Kunjungi Empat Istana dan Makam Kerajaan Korsel pada Tahun 2025

Photo : YONHAP News

Rekor baru tercipta di sektor pariwisata budaya Korea Selatan. Sebanyak 17,8 juta orang tercatat mengunjungi empat istana kerajaan utama, Kuil Jongmyo dan Makam Kerajaan Dinasti Joseon sepanjang tahun lalu. Lonjakan ini didorong oleh kian besarnya minat masyarakat global maupun domestik terhadap budaya tradisional Korea.Berdasarkan laporan Pusat Istana dan Makam Kerajaan dari Layanan Warisan Korea yang dirilis pada Senin (05/01), total sementara pengunjung di Istana Gyeongbokgung, Changdeokgung, Changgyeonggung, Deoksugung, serta Kuil Jongmyo dan makam kerajaan Joseon mencapai 17,8 juta orang pada tahun 2025.Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 12,8 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencatatkan 15,78 juta pengunjung.Pencapaian ini menandai pertama kalinya jumlah kunjungan gabungan ke situs-situs bersejarah tersebut melampaui angka 17 juta.Angka final diprediksi akan jauh lebih tinggi mengingat data kunjungan dari Istana Changdeokgung dan Changgyeonggung untuk tanggal 30 dan 31 Desember yang belum sepenuhnya masuk dalam perhitungan.Dari seluruh lokasi, Istana Gyeongbokgung menjadi magnet utama wisatawan dengan menyumbang angka kunjungan terbesar yakni 6,88 juta orang atau sekitar 38,7 persen dari total keseluruhan.