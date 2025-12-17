Photo : YONHAP News

Film animasi populer Netflix, "KPop Demon Hunters" berhasil mendapatkan dua penghargaan "Critics Choice Awards" di Amerika Serikat.Dalam penganugerahan Critics Choice Awards ke-31 yang digelar di Barker Hangar, Santa Monica, California, Amerika Serikat pada hari Minggu (04/01), "KPop Demon Hunters" berhasil memenangkan penghargaan 'Best Animated Feature' dengan mengalahkan film saingan seperti “Zootopia 2, “Elio,” “In Your Dreams,” "Arco," dan lainnya.Penghargaan Best Original Song juga diraih lewat lagu berjudul "Golden", yang diterima oleh EJAE.Selain itu, serial global Netflix "Squid Game" juga mendapatkan penghargaan 'Best Foreign Language Series' dengan mengalahkan nominasi lain seperti "Acapulco," "Last Samurai Standing," dan lainnya.Melalui penghargaan ini, serial "Squid Game" menerima 'Best Foreign Language Series' sebanyak tiga kali di acara penghargaan yang sama.Penghargaan pertama kali diraih tahun 2022 yang juga sekaligus meraih 'Best Actor in a Drama Series,' yang diperankan Lee Jung-jae. Kedua, penghargaan ini diraih pada 2025.Sementara, Asosiasi Critics Choice (CCA) beranggotakan lebih dari 600 orang meliputi kritikus dan jurnalis di bidang televisi dan film AS dan Kanada. CCA memberikan penghargaan kepada karya dan aktor terbaik di bidang film dan televisi pada awal tiap tahun.