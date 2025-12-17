Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Ekonomi

KOSPI Ditutup di Level Kisaran 4.400, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Write: 2026-01-05 16:00:03Update: 2026-01-05 17:52:01

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) berhasil menembus level kisaran 4.400, tertinggi dalam sejarah dengan meningkat lebih dari 3 persen pada hari Senin (05/01).

Indeks KOSPI yang mulai diperdagangkan dengan 4.385,92 ditutup di level 4.457,52, naik 147,89 poin atau 3,43 persen, sehingga mencatat rekor terbaru dalam sejarah.  

Angka tersebut melampaui rekor tertinggi sebelumnya di level kisaran 4.309,63 yang tercatat pada 2 November 2025.

Kenaikan KOSPI tersebut disebabkan karena dana investor asing masuk secara agresif ke pasar saham Korea khususnya di bidang semikonduktor, industri pertahanan, dan lainnya. 

Sementara KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi turut naik 11,93 poin atau 1,26 persen, ditutup di level 957,50.

Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang melemah 2,0 won terhadap dolar AS, dan menutup sesi perdagangan hari ini pada angka 1.443,8 won per dolar.
