Jumlah Penduduk Korsel Terus Berkurang

Photo : YONHAP News

Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik Korea Selatan menyatakan bahwa jumlah bayi yang lahir pada tahun 2025 di Korea Selatan mencapai 258.242 orang, meningkat 15 ribu orang dibandingkan tahun 2024 lalu.Kelahiran bayi yang didaftarkan di Provinsi Gyeonggi paling banyak dengan 77.702 orang, dan disusul oleh Seoul, Incheon, dan lainnya.Jumlah orang yang meninggal dunia pada tahun lalu mencapai 366.149 orang, meningkat 5 ribu orang dibandingkan tahun 2024 lalu.Pendaftaran kelahiran bayi terus mengalami peningkatan selama 2 tahun, namun jumlah penduduk terus berkurang karena jumlah kelahiran bayi lebih sedikit daripada jumlah kematian.Jumlah penduduk dilihat dari jumlah pendaftaran Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tanggal 31 Desember tahun 2025 mencatat 51.117.378 orang dengan menurun 99 ribu orang dibandingkan tahun sebelmunya.Jumlah tersebut mengalami penurunan selama 6 tahun berturut-turut, dan jumlah penuruan di kalangan berusia 50-an tahun paling tinggi, yaitu 16,89%.Jumlah penduduk berusia 0-17 tahun mencapai 6.644.957 orang dengan menurun 231.137 orang. Jumlah penduduk berusia 9-24 tahun dan 19-34 tahun masing-masing berkurang sebanyak 220 ribu orang dan 190 ribu orang.Sedangkan, jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas pada tahun lalu mencapai 10.840.822 orang dengan bertambah 580 ribu orang.Rumah tangga berpenghuni satu orang mencapai 42,27%, dan khususnya penghuni berusia 70 tahun ke atas paling banyak, yaitu 21,6%.Jumlah penduduk di wilayah metropolitan Seoul bertambah 34 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya, namun jumlah pendudui di wilayah non-metropolitan Seoul bekurang 133 ribu orang.