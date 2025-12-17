Perusahaan Korsel dan China Menandatangani Sembilan MOU di Forum Bisnis

Photo : YONHAP News

Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan menyatakan bahwa sembilan nota kesepahaman (MOU) ditandatangani oleh perusahaan Korea Selatan dan China di dalam forum bisnis antara dua negara yang digelar di Beijing pada hari Senin (05/01).Grup Shinsegae dan Alibaba International menandatangani MOU untuk mengekspor produk Korea Selatan ke China.Kerja sama dua perusahaan tersebut diperkirakan menjadi peluang yang baik untuk mengekspor produk yang unggul dari Korea Selatan ke China melalui jaringan distribusi global Alibaba.Selain itu, MOU untuk makanan Korea, produk kecantikan, industri konten, dan lainnya juga ditandatangani antara dua negara.Sebagai MOU di bidang jaringan pasokan, SWM Korea Selatan dan Lenovo China menyepakati meningkatkan kerja sama dalam pengembangan bersama platform komputasi kinerja tingkat tinggi untuk komersialisasi swakemudi level 4.Perusahaan Korea Selatan Geosung Industrial Co dan BF Nano Tech akan membangun pabrik materi nano senilai 150 ribu dolar AS di dua negara.Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Kim Jeong-kwan menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh melalui kerja sama dengan pemerintah atau lembaga terkait China agar kehadiran perusahaan Korea Selatan aktif dilaksanakan melalui MOU kali ini.