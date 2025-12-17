KTT Korea Selatan-China 2026 Jadi Kunci Pemulihan Hubungan

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung mengatakan bahwa KTT pada Senin (05/01) dengan Presiden China Xi Jinping merupakan kesempatan penting untuk menjadikan 2026 sebagai tahun pertama pemulihan hubungan penuh antara Seoul dan Beijing.Lee menyampaikan pernyataan tersebut saat mengadakan pembicaraan KTT dengan Xi di Beijing pada Senin.Presiden Korea Selatan mengatakan akar hubungan Korea Selatan-China sangat dalam, menambahkan bahwa kedua negara telah menjadi tetangga yang bersahabat selama ribuan tahun dan berjuang bersama pada masa-masa ketika kedaulatan nasional mereka hilang.Lee berjanji akan terus berupaya untuk mengembangkan kemitraan strategis dan kooperatif antara kedua negara, sambil mengharapkan bahwa ia dan Xi, sejalan dengan perubahan zaman, dapat membuka bab baru dalam hubungan bilateral.Lee berjanji untuk membangun landasan politik yang kokoh untuk hubungan Korea Selatan-China, serta rasa persahabatan, berdasarkan kepercayaan antara dirinya dan Xi.Ia dan Xi akan mencari langkah-langkah yang layak untuk menegakkan perdamaian di Semenanjung Korea, sambil menekankan perlunya kedua negara bekerja sama untuk mencapai perdamaian, yang ia sebut sebagai prasyarat dasar untuk kemakmuran dan pertumbuhan.