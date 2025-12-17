Presiden Lee dan Xi Jinping Sepakat Kebutuhan untuk Dialog dengan Korut

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan Presiden China, Xi Jinping menggelar KTT kedua mereka di Beijing, China pada Senin (05/01), di mana keduanya berbagi pandangan mengenai perdamaian di Semenanjung Korea.Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac mengatakan dalam pengarahan pers setelah KTT bahwa kedua pemimpin kembali menegaskan pentingnya melanjutkan dialog dengan Korea Utara.Wi menambahkan bahwa China menegaskan kembali kesediaannya untuk memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, serta sepakat untuk terus mencari cara-cara kreatif guna membangun perdamaian yang berkelanjutan.Kedua pemimpin juga sepakat untuk berupaya menggelar perundingan tingkat wakil menteri mengenai delimitasi batas maritim di Laut Kuning, dengan Wi menyampaikan optimisme yang berhati-hati terhadap kemungkinan kemajuan.Mereka juga sepakat untuk secara bertahap memperluas pertukaran budaya, dimulai dari bidang seperti permainan Go dan sepak bola, sembari mendorong kemajuan kerja sama drama dan film melalui konsultasi tingkat kerja.Selain itu, kedua pemimpin berbagi pandangan bahwa diperlukan upaya bersama untuk mengatasi sentimen anti-Korea dan anti-China, serta sepakat untuk membahas tambahan peminjaman panda sebagai simbol persahabatan.Dalam kerja sama ekonomi, China berjanji akan membantu perusahaan Korea Selatan memperoleh mineral-mineral utama dengan lebih lancar.