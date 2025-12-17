Presiden Lee Dijadwalkan Bertemu Jajaran Pemimpin Tertinggi China Setelah Xi Jinping

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung yang tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke China, dijadwalkan bertemu dengan jajaran pemimpin tertinggi kedua dan ketiga negara tersebut pada Selasa (06/01).Pertemuan ini berlangsung sehari setelah pembicaraan puncak yang dilakukannya bersama Presiden China, Xi Jinping.Presiden Lee pertama-tama akan bertemu dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, Zhao Leji yang merupakan pejabat peringkat ketiga dalam struktur kekuasaan di China.Setelah itu, beliau dijadwalkan menemui Perdana Menteri China, Li Qiang pejabat tertinggi kedua di negara tersebut, sekaligus menghadiri jamuan makan siang bersama.Diskusi dengan PM Li diharapkan akan berfokus pada model baru kerja sama ekonomi bilateral yang didasarkan pada visi "kerja sama horizontal" antara Korea Selatan dan China, sebagaimana sering ditekankan oleh Presiden Lee.Setelah menyelesaikan seluruh agenda di Beijing, beliau akan bertolak menuju Shanghai untuk menghadiri makan malam bersama Sekretaris Partai Komunis China (PKC) Shanghai, Chen Jining, yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat pemimpin China di masa depan.