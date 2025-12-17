Korsel Siapkan Skema Evakuasi Warga Usai Serangan AS ke Venezuela

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menggelar rapat darurat kedua pada Senin (05/01) guna mengevaluasi situasi di Venezuela serta meninjau keselamatan warga negaranya pascaserangan militer Amerika Serikat (AS) baru-baru ini.Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kedua, Kim Jina yang secara khusus meninjau kondisi terkini serta status para warga Korea Selatan yang masih menetap di sana.Kim menekankan perlunya mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan warga di tengah ketidakpastian politik yang semakin meningkat. Hingga Senin pukul 21.00 waktu setempat, pihak kementerian melaporkan belum ada korban jiwa maupun korban luka dari pihak warga Korea Selatan.Dalam pertemuan tersebut, Kim mencatat bahwa pemerintah Korea Selatan telah mendirikan empat pusat evakuasi di Venezuela sejak tahun lalu yang telah dilengkapi dengan bahan pangan darurat, pasokan medis, hingga peralatan komunikasi satelit. Ia pun memastikan dukungan tambahan akan segera dikirimkan jika diperlukan.Lebih lanjut, ia menginstruksikan jajaran kementerian dan misi diplomatik setempat untuk menjaga komunikasi erat serta mempersiapkan rencana evakuasi dan penarikan warga secara menyeluruh apabila situasi memburuk.Kim juga mendesak para pejabat untuk terus mengimbau warga Korea Selatan di Venezuela agar segera meninggalkan negara tersebut begitu layanan penerbangan kembali beroperasi, serta meminta mereka yang berencana bepergian ke sana untuk membatalkan atau menunda perjalanan mereka.