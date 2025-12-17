Kim Jong-un Tanam Pohon di Monumen Prajurit Tewas di Rusia

Photo : KBS News

Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) hari Selasa (06/01) melaporkan bahwa pemimpin Kim Jong-un mengunjungi lokasi pembangunan Monumen Peringatan Tentara Korea Utara ke Rusia di Pyongyang.Pembangunan monumen tersebut ditetapkan saat rapat Komisi Militer Sentral Partai Buruh Korea pada tanggal 28 Mei 2025 untuk mengenang tentara Korea Utara yang tewas saat mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina.Kim Jong-un didampingi oleh putri dan istrinya, menuju ke tempat penanaman pohon dengan membawa pohon.Monumen ini menjadi lambang semangat tempur dan kepahlawanan prajurit Korea Utara, sehingga harus dibangun dengan sempurna.Kim menyatakan rencana pembangunan jalan baru 'Saebyol Street' atau 'Jalan Bintang Fajar' untuk keluarga yang ditinggalkan sebagai penghormatan bagi prajurit negaranya yang tewas dalam perang Rusia-Ukraina pada bulan Agustus tahun lalu, dan mulai membangun monumen pada bulan Oktober lalu.Monumen tersebut berlokasi di Kawasan Hwasong di Pyongyang dimana makam tentara yang tewas, ruang peringatan yang menunjukkan kegiatan tentara di Rusia dan lainnya, disediakan di dalam monumen.