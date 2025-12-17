Pemkot Seoul dan Hyundai Motor Group Sepakat Bangun Global Business Complex

Photo : YONHAP News

Pemerintah kota Seoul dan Hyundai Motor Group menyetujui proyek Global Business Complex (GBC) yang dibangun di kawasan Samsung, distrik Gangnam, Seoul.Awalnya, bangunan yang dibangun adalah gedung pencakar langit yang memiliki 105 lantai. Namun kini, di lokasi seluas 79 meter persegi, tiga bangunan berlantai 49 termasuk kantor baru Hyundai Motor Group, hotel, fasilitas budaya meliputi ruang pameran, ruang konser, dan lainnya akan dibangun.Di lantai paling atas, tersedia taman observatori agar bisa melihat pemandangan sungai Han dan suasana kota dari Gangnam.Selain itu, taman pohon paling luas di Korea Selatan juga direncanakan untuk dibangun di kawasan GBC.Seoul dan Hyundai Motor Group menyepakati dana kontribusi publik senilai 1 triliun 982,7 miliar won yang digunakan untuk mengembangkan ruang di bawah tanah jalan Yeongdongdaero, merenovasi Stadion Olahraga Jamsil, membangun fasilitas publik, dan lainnya.Pemkot Seoul menyatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan proyek GBC tersebut sampai tahun 2031 mendatang, dan konstruksi senilai 5,24 triliun won diperkirakan akan mengaktifkan kondisi pembangunan yang merosot bersama lowongan kerja bagi 1,46 juta orang.