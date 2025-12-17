Polisi dan Jaksa Membentuk Tim Gabungan untuk Menyelidiki Peran Gereja dalam Politik

Photo : YONHAP News

Jaksa penuntut umum dan kepolisian telah membentuk tim investigasi gabungan untuk menyelidiki tuduhan suap dan penyalahgunaan pengaruh antara kelompok agama dan politisi.Kantor Jaksa Agung mengatakan pada Selasa (06/01) bahwa dua lembaga penegak hukum tersebut mendirikan markas besar investigasi gabungan dengan Kim Tae-hoon, kepala Kantor Jaksa Penuntut Umum Distrik Selatan Seoul, memimpin tim gabungan yang terdiri dari lebih dari 40 anggota kepolisian, penyidik, dan jaksa.Hal ini terjadi seminggu setelah Presiden Lee Jae Myung memerintahkan penyelidikan terhadap dugaan bahwa Gereja Unifikasi melakukan lobi terhadap politisi.Upaya kolaboratif ini akan melihat jaksa penuntut umum menangani sebagian besar penyelidikan kasus yang dialihkan dari polisi, surat perintah, dan tinjauan hukum, di antara tugas-tugas jaksa penuntut umum lainnya, sementara polisi bertanggung jawab atas penyelidikan kasus yang sedang berlangsung dan permohonan surat perintah.Kantor Kejaksaan Agung menyatakan tim gabungan akan menyelidiki semua dugaan terkait campur tangan agama dalam politik, suap, dan kolusi, termasuk tuduhan yang melibatkan Gereja Unifikasi serta Shincheonji.Minggu lalu, Presiden Lee memerintahkan jaksa dan polisi untuk menyelidiki dugaan lobi politik oleh Gereja Unifikasi, sementara partai-partai politik sedang membahas penunjukan jaksa khusus untuk menyelidiki masalah tersebut.