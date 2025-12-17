Mantan Asisten Kang Sun-woo Dipanggil sebagai Tersangka dalam Kasus Suap

Photo : YONHAP News

Polisi telah memanggil mantan asisten mantan anggota Partai Demokratik (DP) Kang Sun-woo untuk diperiksa terkait tuduhan bahwa ia menerima 100 juta won dari anggota Dewan Kota Seoul Kim Kyung menjelang pemilihan lokal 2022.Unit Penyelidikan Kejahatan Umum Kepolisian Metropolitan Seoul mengatakan pada Selasa (06/01) bahwa mereka mulai memeriksa mantan asisten tersebut sebagai tersangka pada pukul 07.00.Mantan asisten Kang, yang saat itu menjabat sebagai direktur distrik kantor lokal, dituduh menerima 100 juta won, sekitar 69 ribu dolar AS, dari pihak Kim menjelang pencalonan partai dalam pemilihan lokal.Rekaman audio yang dirilis ke media bulan lalu mencatat mantan pemimpin fraksi DP Kim Byung-kee menanyakan kepada Kang bagaimana asistennya menerima 100 juta won tersebut.Polisi diperkirakan akan memeriksa mantan asisten tersebut mengenai apakah uang yang disebutkan dalam rekaman memang diterima, beserta detail terkait lainnya.