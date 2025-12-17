Presiden Lee Jae Myung Bertemu Dengan Pejabat Tinggi China Sebelum ke Shanghai

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung bertemu dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (KRN) China, Zhao Leji di Balai Besar Rakyat pada hari Selasa (06/01).Presiden Lee meminta dukungan penuh dari Ketua Zhao Leji dan KRN China agar hubungan antara Korea Selatan dan China lebih berkembang berbasis kepercayaan yang kuat.Ketua Zhao Leji juga mengatakan bahwa Korea Selatan dan China merupakan negara tetangga yang akrab dan mitra kerja sama yang strategis.Dia berjanji akan membantu pengembangan hubungan kemitraan yang strategis antara dua negara melalui komunikasi yang erat antara pemimpin dari dua negara agar hubungan dua negara berkembang secara stabil.Presiden Lee juga melakukan jamuan makan siang bersama Perdana Menteri China Li Qiang.Di dalam pertemuan tersebut, Lee meminta peran penting dari PM Li Qiang dalam pengembangan hubungan dua negara melalui peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan, perdamaian dan kestabilan regional.PM Li Qiang menyatakan bahwa hubungan dua negara menghadapi fase baru dan juga percaya bahwa peningkatan kerja sama dua negara di berbagai bidang membawa kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat dua negara.Setelah pertemuan dengan Li Qiang, Presiden Lee Jae Mung pergi ke Shanghai untuk bertemu dengan Sekretaris Partai Komunis China Kota Shanghai Chen Jining.Pada hari Rabu (07/01), Lee berpartisipasi di Korea-China Venture Startup Summit dan mengunjungi Pemerintahan Sementara Republik Korea di Shanghai.