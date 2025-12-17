Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

KOSPI Tertinggi Dalam Sejarah Dengan Tembus Level Kisaran 4.500

Write: 2026-01-06 16:29:13Update: 2026-01-06 16:31:22

KOSPI Tertinggi Dalam Sejarah Dengan Tembus Level Kisaran 4.500

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) mengalami kenaikan selama tiga hari berturut-turut, dan berhasil menembus level kisaran 4.500 untuk pertama kali dalam sejarah. 

Indeks KOSPI mulai diperdagangkan di 4.446,08 ditutup di level 4.525,48, naik 67,96 poin atau 1,52 persen, sehingga mencatat rekor terbaru dalam sejarah pada hari Selasa (06/01).

Angka tersebut melampaui rekor tertinggi sebelumnya pada 5 November 2025.

Sedangkan, KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi turun 1,53 poin atau 0,16 persen, ditutup di level 955,97.

Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang melemah 1,7 won terhadap dolar AS, dan menutup sesi perdagangan hari ini pada angka 1.445,5 won per dolar.
