Photo : YONHAP News

"No Other Choice" karya Park Chan-wook menarik reaksi panas dari masyarakat Amerika Serikat.Berdasarkan situs box office di AS 'Box Office Mojo', hari Senin (05/01), film "No Other Choice" yang ditayangkan di 13 bioskop pada tanggal 25 Desember lalu mendapatkan banyak popularitas. Hal ini membuat semakin banyak bioskop yang menayangkan film tersebut. Kini totalnya mencapai 45 bioskop.Film tersebut menempati urutan ke-12 di box office di AS dengan mencatat jumlah penjualan senilai 2,9 miliar won dalam sepuluh hari setelah ditayangkan.Kinerja film tersebut terasa sangat luar biasa dibandingkan karya-karya besar dari Hollywood, karena jumlah penjualan tiket "No Other Choice" pada pekan kedua setelah ditayangkan mengalami peningkatan 98% dan menuai reaksi positif dari para penonton.Sementara, film "No Other Choice" dinominasikan di tiga kategori di Golden Globe Awards ke-83 yang digelar di AS pada tanggal 11 Januari mendatang, yaitu Best Motion Picture-Musical or Comedy, Best Foreign Language Film, dan Best Actor-Musical or Comedy.